Стали известны размеры детских пособий на 2020 год

Выплаты увеличатся с 2020 года.

Максимальный размер "декретных" выплат вырастет до 322 190,40 рублей. Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС)

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Ежемесячные пособия по уходу за ребенком достигнут суммы почти в 28 тысяч рублей против нынешних 26 тысяч. Получить средства смогут родители, которые воспитывают малыша до полутора лет.

Изменения вступят в законную силу с 1 января 2020 года. Напомним, что в 2019 году выплаты превысили отметки в 301 тысячу рублей. Расчет включает заработную плату за два предшествующих года, но не выше предельной базы. В этом году база составила 865 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что семьи с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку или строительство жилья.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop