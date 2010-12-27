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Семьи с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку или строительство жилья
Сегодня, 20:05
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nadezhda_sib

Семьи с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку или строительство жилья

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Кто, как и в каком размере будет получать выплаты определит правительство Петербурга.

Семьи с детьми-инвалидами получат социальные выплаты на приобретение жилья. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте администрации города, сообщила пресс-служба Смольного 12 ноября. 

Губернатор Северной столицы внес поправки в местные законы "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" и "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге". 

Использовать социальную выплату можно будет на строительство и приобретение жилья семьям, в которых есть дети-инвалиды, которых признали нуждающимися в жилых помещениях или в содействии в улучшении жилищных условий. 

Правительство города установит порядок и условия предоставления выплат и порядок расчета их размера. 

Ранее Piter.TV рассказал о проекте петербургского бюджета на следующие три года. 

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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