Семьи с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку или строительство жилья

Кто, как и в каком размере будет получать выплаты определит правительство Петербурга.

Семьи с детьми-инвалидами получат социальные выплаты на приобретение жилья. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте администрации города, сообщила пресс-служба Смольного 12 ноября.

Губернатор Северной столицы внес поправки в местные законы "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" и "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге".

Использовать социальную выплату можно будет на строительство и приобретение жилья семьям, в которых есть дети-инвалиды, которых признали нуждающимися в жилых помещениях или в содействии в улучшении жилищных условий.

Правительство города установит порядок и условия предоставления выплат и порядок расчета их размера.

Ранее Piter.TV рассказал о проекте петербургского бюджета на следующие три года.

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