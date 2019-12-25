Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,4%

Для расчета максимальной ставки использовали данные от 10 крупнейших российских банков.

Во второй декаде декабря 2021 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым в кладам в 10 крупнейших российских банках составила 7,4%. Речь идет о банках, привлекающих наибольший объем депозитов. Об этом сообщает Банк России.

По информации регулятора, в первой декаде декабря ставка составляла 7,38%.

Для мониторинга ставок Центробанк России использует данные Сбербанка, ВТБ, "Тинькофф банка", Райффайзенбанка, Газпромбанка, "Московского кредитного банка", Альфа-банка и некоторых других.

Ранее мы писали, что финансист предупредил россиян о новых валютных рисках. Он подчеркнул, что сейчас реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение

Фото: cbr.ru