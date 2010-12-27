Максим Соколов утвержден на пост вице-губернатора Петербурга

Такое решение приняли петербургские депутаты ЗакСа.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания официально утвердили экс-министра транспорта Максима Соколова на должность вице-губернатора города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кандидатуру Соколова представил губернатор Александр Беглов. Предполагается, что Соколов будет курировать деятельность четырех комитетов: по инвестициям, по транспорту, по развитию туризма и развитию транспортной инфраструктуры. Также Беглов отметил, что при участии потенциального вице-губернатора в Петербурге реализовали крупные проекты, а у самого чиновника большой опыт работы в городском и российском правительствах. При Соколове, уверен Беглов, Петербург сможет стать мировым туристическим центром.

Голосование позволило утвердить кандидатуру Соколова на должность.

Ранее мы писали, что Олега Маркова освободили от должности вице-губернатора Петербурга.

Фото: kremlin.ru