Бизнесмен Левченко предложил уйти в отставку Беглову

Выйдите перед людьми, придите к нам и скажите: "Я облажался, я не смог организовать работу коек и больниц".

Управляющий партнёр Fort Group Максим Левченко призвал губернатора Петербурга Александра Беглова уйти в отставку в связи с ситуацией с торговыми центрами, которые остаются закрытыми из-за коронавируса. Такое заявление предприниматель сделал во время видеообращения. Видео опубликовано в Facebook.

Если вы (Александр Беглов. — ред.) мужик, возьмите на себя ответственность. Дайте нам (владельцам торговых центров и ресторанов) работать. Максим Левченко

Также Левченко предложил и иной выход, если не получается снять ограничения и разрешить работу закрытым заведениям

Выйдите перед людьми, придите к нам и скажите: "Я облажался, я не смог организовать работу коек и больниц". Максим Левченко

Бизнесмен предложил Беглову подать в отставку, если он не может решать вопросы и брать на себя ответственность.

Ранее в Петербурге владельцы ТЦ пожаловались Путину на действия Смольного.

Скриншот: Facebook/ Максим Левченко