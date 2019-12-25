Бизнесмен Левченко предложил уйти в отставку Беглову

Управляющий партнёр Fort Group Максим Левченко призвал губернатора Петербурга Александра Беглова уйти в отставку в связи с ситуацией с торговыми центрами, которые остаются закрытыми из-за коронавируса. Такое заявление предприниматель сделал во время видеообращения. Видео опубликовано в Facebook.
Если вы (Александр Беглов. — ред.) мужик, возьмите на себя ответственность. Дайте нам (владельцам торговых центров и ресторанов) работать.
Максим Левченко
Также Левченко предложил и иной выход, если не получается снять ограничения и разрешить работу закрытым заведениям
Выйдите перед людьми, придите к нам и скажите: "Я облажался, я не смог организовать работу коек и больниц".
Максим Левченко
Бизнесмен предложил Беглову подать в отставку, если он не может решать вопросы и брать на себя ответственность.
Ранее в Петербурге владельцы ТЦ пожаловались Путину на действия Смольного.
Скриншот: Facebook/ Максим Левченко
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