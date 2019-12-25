Максим Левченко хочет судиться со Смольным за открытие фуд-кортов

Он в своем Facebook отметил, что власти держат людей за скотину, а ТЦ в Петербурге открылись в "кастрированном виде".

ТРК "Европолис" (проект компании Fort Group) намерен подать иск к Смольному из-за ограничений, которые продолжают действовать в торговых центрах после их официального запуска 27 июля. О решение судиться с властями Петербурга рассказал управляющий партнёр и совладелец Fort Group Максим Левченко.

Он в своем Facebook отметил, что власти держат людей за скотину, а ТЦ в Петербурге открылись в "кастрированном виде".

Бизнесмена возмутил тот факт, что в это же время большие рестораны уже допустили к работе. Такое положение дел Левченко назвал "форменным издевательством".

Нам надоело униженно просить то, что власти обязаны делать по закону. Максим Левченко

Ранее бизнесмен Левченко предложил уйти в отставку Беглову.

Фото: Facebook/ Maxim Levchenko