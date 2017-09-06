Максим Галкин голым проплыл на падлборде по морским волнам

В Instagram Максима Галкина появилось видео с попытками юмориста удержать баланс на "морской доске" падлборде.

Известный пародист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в Instagram новое видео. На этот раз артист пытается покорить снаряд для занятий экстремальным спортом под названием падлборд. Это плавучая доска, которая управляется при помощи весла и баланса человеческого тела. Как и всегда, Максим Галкин превратил занятие экстримом в комедийное видео. Так, он спел песню Муслима Магомаева "О море, море", балансируя на падлборде, а также несколько раз упал в воду.

Отметим, что комментаторы обратили внимание на прекрасную физическую форму Максима Галкина. На видео он предстал практически голым: из одежды на Галкине были одни лишь плавки. Это не первое "морское видео" в Instagram актера. Ранее мы писали, что Максим Галкин выложил новое голое видео в плавках.

Видео: Instagram, Максим Галкин