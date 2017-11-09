Мгла: Максим Галкин выложил в Instagram хоррор-видео про туманное утро

Новости шоу-бизнеса России: Максим Галкин записал в Instagram странное видео о мгле, поглотившей Москву и весь мир.

Пародист Максим Галкин выложил самое странное видео в истории своего Instagram. Юморист записал настоящий хоррор-вайн, посвященный густому утреннему туману. Муж Аллы Пугачевой отыграл роль человека из мира, поглощенного Мглой. Галкин обратился к подписчикам со словами о том, что странный туман уже поглотил Москву и весь остальной мир. А значит, его деревня и обитатели его дома становятся главными в погибшем мире.

За 2 часа пост артиста получил 262 000 просмотров и сотни лайков. Впрочем, многих комментаторов удивили интонации кумира и жанр видео. Сам Максим Галкин снабдил запись предельно коротким описанием в виде одного смайлика.

Ранее мы писали, что Панин назвал Галкина геем и празвал сделать каминг-аут.

Видео: Instagram, Максим Галкин