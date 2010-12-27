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Панин назвал Галкина геем и празвал сделать каминг-аут
Сегодня, 12:59
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Butenko
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Панин назвал Галкина геем и празвал сделать каминг-аут

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Новости шоу-бизнеса России: Алексей Панин сравнил Максима Галкина с актером Кевином Спейси и призвал его сделать официальный каминг-аут.

Алексей Панин в эфире своего шоу "Хайповости" жестко прошелся по юмористу Максиму Галкину. Он назвал комика и мужа Аллы Пугачевой скрытым геем, который боится открыться миру. Любитель собак и юмора в Сети призвал своего оппонента сделать каминг-аут и взять пример с актера Кевина Спейси. 

В минутном монологе, посвященном сходству Спейси и Галкина, Алексей Панин встал на защиту американской звезды. Он назвал неадекватными претензии к гею-артисту и напомнил о его заслугах перед миром кино. По словам Алексея Панина, случай со Спейси показывает, как мир до сих пор не научился толерантному отношению к ЛГБТ.

Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут.  Но мы своих ******** ) в обиду не дадим.
 
Алексей Панин, "Хайповости"

 

Теги: алексей панин , кевин спейси новости , максим галкин , новости шоу-бизнеса россии
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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