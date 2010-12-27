Панин назвал Галкина геем и празвал сделать каминг-аут

Алексей Панин в эфире своего шоу "Хайповости" жестко прошелся по юмористу Максиму Галкину. Он назвал комика и мужа Аллы Пугачевой скрытым геем, который боится открыться миру. Любитель собак и юмора в Сети призвал своего оппонента сделать каминг-аут и взять пример с актера Кевина Спейси.
В минутном монологе, посвященном сходству Спейси и Галкина, Алексей Панин встал на защиту американской звезды. Он назвал неадекватными претензии к гею-артисту и напомнил о его заслугах перед миром кино. По словам Алексея Панина, случай со Спейси показывает, как мир до сих пор не научился толерантному отношению к ЛГБТ.
Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут. Но мы своих ******** ) в обиду не дадим.Алексей Панин, "Хайповости"