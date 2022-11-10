Ангелина Вовк: Галкин* должен поехать на фронт воевать на стороне ВСУ

Артистка оценила отъезд шоумена из России.

Народная артистка России Ангелина Вовк заявила, что Максим Галкин (признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) должен поехать на фронт воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление гостья сделала в эфире YouTube-проекта "Эмпатия Манучи". Она внесла замечания относительно нескольких коллег по эстраде. Вовк добавила, что неприятно удивилась после того, как шоумен покинул страну. Ранее она считала его приличным человеком.

…Если ты против чего-то коррупции например, - так ты и скажи об этом. А что ж ты против, а молчал? А потому что получил большие деньги. Что же не молчать, когда большие деньги? Ангелина Вовк, артистка РФ

Звезда считает, что сложно построить замок даже зарабатывая хорошие деньги. Вовк уверена, что для такого требуется, чтобы "кто-то с барского плеча отвалил". Она отметила, что Максим галкин не стал брать в руки оружие и воевать за киевский режим, а скрылся из РФ и начал заново зарабатывать деньги. Российских солдат Ангелина Вовк назвала "просто святыми".

Актер Мерзликин рассказал, что думает об актерах-коллегах, не поддержавших СВО.

Фото и видео: YouTube / Эмпатия Манучи