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Появилось видео оваций Галкину в Польше, вышедшему в цветах украинского флага

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Артист вышел на сцену с желтых штанах и синем пиджаке.

Появилось видео оваций зала Максиму Галкину в Польше. При этом российский артист вышел смешить аудиторию на своем юмористическом-музыкальном концерте в цветах украинского флага. Он появился на сцене в желтых брюках и синем костюме.

Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!

Максим Галкин, юморист

В настоящее время шоумен находится на территории Польши, хотя его семья остается в соседней Юрмале. Исполнитель планирует провести несколько концертов.

Галкин сообщил о завершении концертного тура по Латвии.

Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) /  Максим Галкин

Теги: концерт, максим галкин, польша, украинский флаг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Культура, Музыка,

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