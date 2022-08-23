Появилось видео оваций Галкину в Польше, вышедшему в цветах украинского флага

Артист вышел на сцену с желтых штанах и синем пиджаке.

Появилось видео оваций зала Максиму Галкину в Польше. При этом российский артист вышел смешить аудиторию на своем юмористическом-музыкальном концерте в цветах украинского флага. Он появился на сцене в желтых брюках и синем костюме.

Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии! Максим Галкин, юморист

В настоящее время шоумен находится на территории Польши, хотя его семья остается в соседней Юрмале. Исполнитель планирует провести несколько концертов.

Галкин сообщил о завершении концертного тура по Латвии.

Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / Максим Галкин