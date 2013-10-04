Выступление в городе Резекне стало последним для артиста в стране.

Юморист Максим Галкин сообщил о завершении концертного тура по Латвии. Об этом он заявил в своих соцсетях.

После выступления в городе Резекне Галкин выложил пост, в котором показал поздравления зрительского зала. Также юморист добавил подпись, в которой поблагодарил зрителей и сообщил, что это было его последнее выступление в Латвии.

Следующие концерты Галкина запланированы в Хельсинки, Варшаве и Лондоне.

Ранее Лебедев раскритиковал российский стендап.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @maxgalkinru