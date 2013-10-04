Юморист Максим Галкин сообщил о завершении концертного тура по Латвии. Об этом он заявил в своих соцсетях.
После выступления в городе Резекне Галкин выложил пост, в котором показал поздравления зрительского зала. Также юморист добавил подпись, в которой поблагодарил зрителей и сообщил, что это было его последнее выступление в Латвии.
Следующие концерты Галкина запланированы в Хельсинки, Варшаве и Лондоне.
Ранее Лебедев раскритиковал российский стендап.
Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @maxgalkinru
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