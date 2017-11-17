Девушка из Петербурга стала новой солисткой группы Serebro

Максим Фадеев объявил имя новой солистки группы "Серебро".

17 ноября продюссер группы "Серебро" Максим Фадеев объявил кастинг закрытым и назвал имя победительницы, которая в 2018 году станет новой солисткой популярной женской группы. Второй блондинкой группы стала петербурженка Татьяна Маргунова.

Максим Фадеев опубликовал видео в новом составе. Сегодня тизер появился в сети с новой солисткой. Также Фадеев опубликовал ролик у себя в Instagram. Видео получилось интригующем.

Каждый раз, когда колесо перемен запускается вновь... я верю, что это надолго. Я верю. Новая формула триединства. SEREBRO 2018 Максим Фадеев, продюсер

Видео: YouTube - МАКСИМ ФАДЕЕВ