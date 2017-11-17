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Девушка из Петербурга стала новой солисткой группы Serebro

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Максим Фадеев объявил имя новой солистки группы "Серебро".

17 ноября продюссер группы "Серебро" Максим Фадеев объявил кастинг закрытым и назвал имя победительницы, которая в 2018 году станет новой солисткой популярной женской группы. Второй блондинкой группы стала петербурженка Татьяна Маргунова.

Максим Фадеев опубликовал видео в новом составе. Сегодня тизер появился в сети с новой солисткой. Также Фадеев опубликовал ролик у себя в Instagram. Видео получилось интригующем.
 
Каждый раз, когда колесо перемен запускается вновь... я верю, что это надолго. Я верю. Новая формула триединства. SEREBRO 2018

Максим Фадеев, продюсер 

 
Видео: YouTube - МАКСИМ ФАДЕЕВ
 
 
 
 

 

 

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Категории: Картина дня Новости шоу-бизнеса России Лента новостей Новости СПб Новости России

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