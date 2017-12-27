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Рэпер Мот показал фото новорожденного сына
Вчера, 14:30
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Shdaria
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Рэпер Мот показал фото новорожденного сына

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Мот опубликовал первое фото своего сына.

Сегодня, 23 января стало известно о рождении сына рэпера Мота. О новорожденном рассказал сам 27-летний певец, настоящее имя которого Матвей Мельников. В своем Instagram он написал: "Теперь мы - полный набор и полноценная семья. Спасибо за сына, моя самая лучшая жена и любимая мама".

Отметим, что Марию увидели в интересном положении в клипе Мота на песню "Когда исчезнет слово". Тогда же она и написала в Instagram, что сильно волновалась, но верила, что из Матвея получится лучший отец. 

Фото: Instagram - mmott23

 
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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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