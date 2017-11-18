Появилось видео, как Галкин и Пугачева венчались 18 ноября

Максим Галкин и Алла Пугачева 18 ноября венчались.

18 ноября 2017 года Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором они с Аллой Пугачевой венчались.

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На кадрах видно, что на торжественном мероприятии в храме присутствовали их дети детей – Гарри и Лизу. Очевидцы таинства смогли запечатлеть счастливых Галкина и Пугачеву вместе с детьми у иконостаса.

Напомним, что Галкин и Пугачева начали встречаться в начале нулевых. Уже с 2005 года они жили вместе. А в декабре 2011 года у влюбленных была свадьба.

Видео, фото: Instagram - maxgalkinru, Лилия Шарловская

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