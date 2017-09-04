Максим Галкин выложил новое голое видео в плавках

Максим Галкин снял на видео свои купания и отдых на яхте и выложил ролик в Instagram. На видео пародист появляется в одних лишь голубых плавках.

Максим Галкин продолжает будоражить умы своих подписчиков в социальной сети Instagram. Сегодня, 4 сентября, на официальной странице комика появилось новое "горячее видео". Максим Галкин выложил ролик, на котором он предстал перед подписчиками практически голым. На видео артист купается в море голышом в одних лишь тонких плавках. При этом сам Галкин активно общается с оператором и обсуждает свои отношения с журналистами телеканала НТВ.

Из подписи к ролику становится ясно, что так юморист решил ответить НТВшникам, которые накануне сняли сюжет про ненормальную активность звезды в Instagram. Медийщики предположили, что так Максим Галкин пытается подстегнуть ускользающий интерес к своей персоне. Но в свежем видео сам артист высмеял эту точку зрения.

Кроме того, в комментарии Максим Галкин иронизирует над своей фигурой. Он признается, что любовь к картошке в детстве отразилась на состоянии его "бочков". За 2 часа пост юмориста собрал более 300 000 просмотров.

Видео: Максим Галкин, Instagram