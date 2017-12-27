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Новости Новости шоу-бизнеса России
Вчера, 18:33
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Butenko
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Видео: Маликов дал подписчикам в Instagram советы по пикапу

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Дмитрий Маликов покоряет Сеть. На этот раз он записал пародию на пикап-советы.

Дмитрий Маликов теперь не только певец и композитор. Звезда Интернета осваивает роль пикап-гуру.

Накануне в Instagram Дмитрия Маликова появилось смешное 50-секундное видео. В нем звезда шоу-бизнеса дает советы своим подписчикам. Маликов рассказывает парням, как правильно влюбить в себя девушку. Отметим, что речь идет о пародии на обычные пикап-видео.

 

Так, Дмитрий Маликов говорит, что стать пикап-мастером очень просто. После этого он предлагает всем мужчинам снять для возлюбленной дорогой ресторан в Монте-Карло, выкупить весь зал, заказать "паштет с алмазной икрой", сыграть для нее песню на белом рояле и увезти в кабриолете по горному серпантину.

За двое суток ролик получил более 86 000 просмотров и сотни "лайков".

Это далеко не первый юмористический эксперимент Маликова в социальных сетях. Ранее мы писали, что Дмитрий Маликов "подцепил" татуировки на лице в Петербурге.

Видео: Дмитрий Маликов, Instagram 

Теги: дмитрий маликов , дмитрий маликов instagram , культура , новости шоу-бизнеса россии
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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