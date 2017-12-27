Видео: Маликов дал подписчикам в Instagram советы по пикапу

Дмитрий Маликов покоряет Сеть. На этот раз он записал пародию на пикап-советы.

Дмитрий Маликов теперь не только певец и композитор. Звезда Интернета осваивает роль пикап-гуру.

Накануне в Instagram Дмитрия Маликова появилось смешное 50-секундное видео. В нем звезда шоу-бизнеса дает советы своим подписчикам. Маликов рассказывает парням, как правильно влюбить в себя девушку. Отметим, что речь идет о пародии на обычные пикап-видео.

Так, Дмитрий Маликов говорит, что стать пикап-мастером очень просто. После этого он предлагает всем мужчинам снять для возлюбленной дорогой ресторан в Монте-Карло, выкупить весь зал, заказать "паштет с алмазной икрой", сыграть для нее песню на белом рояле и увезти в кабриолете по горному серпантину.

За двое суток ролик получил более 86 000 просмотров и сотни "лайков".

Это далеко не первый юмористический эксперимент Маликова в социальных сетях. Ранее мы писали, что Дмитрий Маликов "подцепил" татуировки на лице в Петербурге.

Видео: Дмитрий Маликов, Instagram