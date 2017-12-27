Дмитрий Маликов "подцепил" татуировки на лице в Петербурге

Певец Дмитрий Маликов закосил под популярного репера Фэйса. В своем Instagrame он выложил видео, где жалуется, что подцепил неизвестную сыпь - татуировки на лице.

Певец Дмитрий Маликов продолжает захватывать социальные сети. На этот раз он выложил смешное видео в своем Instagram. Артист явно решил расширить свою аудиторию среди школьников, так как снял видео с шутками про репера Фэйса.

Маликов предстал перед камерой с татуировками на лице, как у открытия прошлого года, Он сказал, что подцепил эту "сыпь" в петербургском магазине Gucci (намек на слова из песни репера). Как сказал сам певец, после появления татуировок ему стало на все "пофиг", а временами он хочет уронить Запад (также аллюзия на тексты репера).

Видео: Instagram / Дмитрий Маликов