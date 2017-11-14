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Лёву Би-2 экстренно госпитализировали из-за "коварного карпа"
Сегодня, 16:04
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Alena_Zinovieva
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Лёву Би-2 экстренно госпитализировали из-за "коварного карпа"

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Солист российской рок-группы подавился рыбными косточками.

Солиста российской рок-группы "Би-2" Егора Борника, более известного как Лёва, экстренно госпитализировали в Университетскую клиническую больницу №1. Сообщается, что певец подавился рыбными косточками. Об этом сообщил музыкант у себя на странице в социальной сети Instagram.

Вчера пожарили карпа. Я не люблю рыбу, но вариантов, пустой после отпуска, холодильник нам не оставил. Карп у Аси получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый... Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1 ! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ёжик!

Лёва Би-2

Поклонники поддержали артиста в социальных сетях и предложили группе "Би-2" написать песню про "коварного карпа".

Фото: Instagram / levab2

Теги: егор борник , лёва би-2 , лева би-2 подавился косточкой , новости шоу-бизнеса россии
Категории: Лента новостей Общество Здоровье Новости шоу-бизнеса России

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