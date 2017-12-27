Artik & Asti: мы можем написать песню за 20 минут

Участники дуэта Artik & Asti рассказали Piter.TV о своем подходе к творчеству.

Участник и продюсер дуэта Artik & Asti рассказал о своей работе над созданием песен. По словам Артема Умрихина, у него нет единой творческой системы. Каждая песня рождается по-своему, главное, зацепиться за важную тему или эмоцию в жизни.

Иногда я пишу песню за 20 минут. Иногда в голове рождается лишь часть песни, и над ней надо работать, компановать. И тогда творческий процесс может растянуться на несколько месяцев. У нас нет единой системы, всегда все по-разному. Где берем вдохновение? Подключаемся к космосу! А так, берем все из жизни, из того, что нас окружает, из жизненных ситуаций, чувств, эмоций и переживаний. Артем Умрихин

Одним из главных хитов дуэта Artik & Asti является песня "Неделимы". Трек возглавлял хит-парады радиостанций и телеканалов в России, Украине и интернет-чартах.

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Видео: PIter.TV