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Вера Брежнева: влюбляйтесь, женитесь, рожайте детей и будьте счастливы в 2018

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В день празднования Старого Нового года, певица, которая искренне верит, что любовь спасет мир, поздравляет зрителей Piter.TV с уже наступившим 2018 годом.

Новый год один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у певицы Веры Брежневой и попросили её поздравить всех питерских зрителей с наступающим.

Я хочу поздравить жителей Санкт-Петербурга и области с Новым годом. Пусть в Новом году вам улыбается удача, улыбаются ваши близкие и родные люди. Если Вы еще не встретили свою любовь и родную половинку, встреьте её обязательно, если у вас еще не родились детишки, то пусть они рождаются, если вы любите друг друга, но живете давно не поженившись, поженитесь. В общем, пусть самое лучшее и самое прекрасное случится у вас в наступающем Новом году, я вам искренне этого желаю. Ведь моё имя все равно настраивает на то, чтобы мне верить. Ваша Вера Брежнева!

Вера Брежнева

Фото и видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева

Теги: 2018 , вера брежнева , золотой граммофон , новый год , поздравление с новым годом 2018
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Новости шоу-бизнеса России

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