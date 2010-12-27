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Иван Ургант показал свою повзрослевшую дочку
Сегодня, 15:48
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Alena_Zinovieva
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Иван Ургант показал свою повзрослевшую дочку

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Снимок 10-летней девочки телеведущий выложил у себя в Instagram.

Иван Ургант показал поклонникам свою повзрослевшую дочь Нину. Снимок 10-летней девочки телеведущий опубликовал у себя на странице в социальной сети в Instagram.

Подписчики Урганта отметили, что дочка очень похожа на знаменитого отца. Девочку осыпали многочисленными комплиментами:

Неужели бывают такие прекрасно-зеленые глаза? Счастья и здоровья малышке.

olya_77__

Обалдеть! Зеленые глаза, черные волосы... красотка! Ваня, держите, а то украдут!!!

irinasnegireva1964

Напомним, что Нина — это первый ребенок Урганта. Телеведущий также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и падчерицу Эрику. Девочки были названы в честь бабушки Ивана Нины Ургант и его матери, актрисы Валерии Киселевой.

Ранее мы писали, что Иван Ургант "спелся" с Джаредом Лето на концерте в "Олимпийском".

Фото: Instagram / urgantcom

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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