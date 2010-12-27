Иван Ургант показал свою повзрослевшую дочку

Снимок 10-летней девочки телеведущий выложил у себя в Instagram.

Иван Ургант показал поклонникам свою повзрослевшую дочь Нину. Снимок 10-летней девочки телеведущий опубликовал у себя на странице в социальной сети в Instagram.

Подписчики Урганта отметили, что дочка очень похожа на знаменитого отца. Девочку осыпали многочисленными комплиментами:

Неужели бывают такие прекрасно-зеленые глаза? Счастья и здоровья малышке. olya_77__ Обалдеть! Зеленые глаза, черные волосы... красотка! Ваня, держите, а то украдут!!! irinasnegireva1964

Напомним, что Нина — это первый ребенок Урганта. Телеведущий также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и падчерицу Эрику. Девочки были названы в честь бабушки Ивана Нины Ургант и его матери, актрисы Валерии Киселевой.

Ранее мы писали, что Иван Ургант "спелся" с Джаредом Лето на концерте в "Олимпийском".

Фото: Instagram / urgantcom