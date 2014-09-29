Макс Барских запретил использовать свои песни в РФ

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) на территории России запретил использовать свои песни. Такое заявление артист сделал в официальном аккаунте социальной сети Instagram. В видеообращении исполнитель добавил, что также разрывает контракты с российскими компаниями.
С завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде в РФ всем телеканалам, радиостанциям, фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков.
Макс Барских, музыкант
Напомним, что Макс Барских отменил все концерты в стране. Он также принял решение не возвращать зрителям деньги за купленные билеты.
Губернатор ХМАО станцевала вместе с местными школьниками под песню Барских "Туманы".
Фото и видео: Instagram / max_barskih
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