Макс Барских запретил использовать свои песни в РФ

Артист рекомендовал и другим украинским артистам сделать тоже самое.

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) на территории России запретил использовать свои песни. Такое заявление артист сделал в официальном аккаунте социальной сети Instagram. В видеообращении исполнитель добавил, что также разрывает контракты с российскими компаниями.

С завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде в РФ всем телеканалам, радиостанциям, фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков. Макс Барских, музыкант

Напомним, что Макс Барских отменил все концерты в стране. Он также принял решение не возвращать зрителям деньги за купленные билеты.

Губернатор ХМАО станцевала вместе с местными школьниками под песню Барских "Туманы".

Фото и видео: Instagram / max_barskih