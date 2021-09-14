Губернатор ХМАО станцевала вместе с местными школьниками

В соцсети попало видео, где губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова станцевала на вечеринке в честь завершения полуфинала Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".
На видео Комарова танцует под песню Макса Барских "Туманы", не снимая маску.
Известно, что на полуфинал конкурса "Большая перемена" в Ханты-Мансийск съехалось порядка 600 школьников.
Ранее управление образования Хабаровска назвало неуместным танец живота на школьной линейке.
Видео: Телеграм / "Ханты, деньги, нефтевышки"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все