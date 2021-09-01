Творческий номер выполнила молодой преподаватель.

Управление образования Хабаровска назвало неуместным танец живота на школьной линейке. Ранее в социальных сетях распространился ролик с выступлением девушки перед линейкой учащихся и родителей.Установлено, что творчеством поделилась педагог дополнительного образования в одном из учреждений города.

Подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. пресс-служба администрации управления образования Хабаровска

Чиновники уточнили, что в отношении директора школа и администрации, ответственной за проведение праздника, ведется служебная проверка. По ее результата будут вынесены управленческие решения. Глава управления образования по Хабаровску принес извинения за непрофессиональные действия руководства школы.

Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом.

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