Макрон заявил, что не будет давать оценки событиям в Грузии

Глава Франции призвал власти Тбилиси искать пути для достижения стабильности в регионе.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что не будет давать оценки событиям в Грузии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком в Париже. Политик объяснил журналистам, что находит обстановку в европейском государстве тревожной. По мнению лидера страны, сейчас на Тбилиси оказывается значительное давление. Европа рассчитывает на то, что Грузия сможет развиваться в спокойных условиях для следования путем евроинтеграции.

Я не стану оценивать то, что произошло в Грузии. Сегодня в Грузии происходят тревожные события. Мы видели кадры, которые вызывают озабоченность. Это не может оставить нас равнодушными. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон заметил, что в этом контексте грузинское правительство должно содействовать мирному разрешению конфликта. на общеевропейском уровне проблема будет обсуждаться в ближайшее время.

Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением.

Фото и видео: YouTube / Sky News