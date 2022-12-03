Макрон заявил, что архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России

Во франции задумались о завершении украинского конфликта.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что архитектура безопасности европейского региона должна включать гарантии и для России. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TF1. Политик отметил, что требуется заниматься вопросами в тех условиях, в которых "нам предстоит жить завтра". Спикер имел в виду ситуацию, которая возникнет после завершения украинского кризиса. По мнению политика, вопрос расширения Североатлантического военного альянса остро стоит перед Москвой, поэтому будет частью мировых дискуссий.

Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Франция призывает коллег думать над тем, как Евросоюз и НАТО смогут защищать международных союзников, а также одновременно с этим предоставить российской стороне гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится "возвращение за стол переговоров".

Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron