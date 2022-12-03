Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине

Общение между политиками произойдет после встречи главы Франции с руководителем МАГАТЭ.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что хочет поговорить с российским президентом Владимиром Путиным после общения с генеральным директором МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Глава государства рассчитывает обсудить с Москвой вопросы гражданской атомной энергетики на Украине. В этот перечень войдет и ситуация, которая складывается на территории Запорожской АЭС. Соответствующей информацией политик поделился с местными журналистами с телеканала TF1.

Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить, в особенности, ситуацию с гражданской атомной энергетикой. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в рабочем графике у лидера Кремля пока нет телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном.

Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron