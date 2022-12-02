Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона

На Fox News Джесси Уоттерс рассказал о "поцелуе смерти" между президентами Франции и США.

Американский телеведущий с телеканала FOX News Джесси Уоттерс высмеял "ирландский силовой прием" лидера Белого дома Джо Байдена против французского коллеги Эмманюэля Макрона. Журналист оценил рукопожатие между политиками в Вашингтоне, когда лидер Елисейского дворца посетил столицу США с рабочим визитом. На кадрах зафиксировано, что это рукопожатие длилось около 30 секунд, а политик не отпускал руку гостя, все это время смотрев в пустое пространство. По словам представителя СМИ, ранее между политиками возникли разногласия из-за вывода американских войск с территории Афганистана.

До сих пор Джо не слишком преуспевал в том, чтобы произвести впечатление на французского лидера. сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать. Джесси Уоттерс, журналист FOX News

Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox News