Он упомянул, что Франция будет следить за расследованием.

Эмманюэль Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране. Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор днем 11 января. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на распространенный Елисейским дворцом документ. Макрон заверил иностранного коллегу в поддержке и участии в проведении расследования причин трагедии. Политик надеется, что "на обстоятельства драмы будет пролит свет".

Напомним, что борт PS 752 "Международных авиалиний Украины" оказался сбит иранскими военными. На рейсе погибли 176 человек из Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. В Тегеране признали ответственность и заявили, что самолет оказался сбит по ошибке.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно кто понесет ответственность за крушение украинского самолета в Иране.

Видео: YouTube/C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News