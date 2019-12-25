Президент Франции зашел в раздевалку и поднял тост за победу команды.

Президент Франции Эммануэль Макрон выпил залпом бутылку пива в честь чемпионства регбистов "Тулузы". Об этом сообщает Le Parisien.

В субботу, 17 июня, "Тулуза" стала чемпионом Франции по регби, обыграв в финале "Ла-Рошель" со счетом 29:26. После матча Макрон зашел в раздевалку и поднял тост за победу команды. Он выпил залпом бутылку пива мексиканского бренда под одобрительный крики игроков и тренерского штаба.

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Фото: YouTube / Le Parisien