Макрон: соглашение AUUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах

Президент: Франция останется океанической державой.

Президент Эмманюэль Макрон объяснил журналистам, что соглашение AUUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах. Такое заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. В Париже рассчитывают остаться океанической державой, поэтому договор Австралии, Великобритании и США не появлияет на стратегию.

В разговоре с Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском пространстве. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил СМИ, что в октябре текущего года у него запланирован новый разговор с американским президентом. В рамках общения стороны продолжат диалог по вопросу взаимоотношений между странами.

В Макрона запустили яйцом во время визита в Лион.

Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός