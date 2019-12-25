Президент Франции Эммануэль Макрон призвал реже навещать стариков из-за коронавируса. Эти слова глава государства произнёс во время выступления в доме престарелых. Его транслировал телеканал BFMTV.
- Во время этой эпидемии нужно, прежде всего, по максимуму ограничить визиты, - сказал Макрон.
Он признал, что это трудно, но французам нужно по максимуму избежать посещения стариков.
По последним данным ВОЗ, за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек. Всего в мире заражено 98 118 человек. Умерло — 3387.
Ранее коронавирус повлиял на туристические предпочтения россиян.
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