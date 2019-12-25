Он сказал об этом в доме престарелых.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал реже навещать стариков из-за коронавируса. Эти слова глава государства произнёс во время выступления в доме престарелых. Его транслировал телеканал BFMTV.

- Во время этой эпидемии нужно, прежде всего, по максимуму ограничить визиты, - сказал Макрон.

Он признал, что это трудно, но французам нужно по максимуму избежать посещения стариков.

По последним данным ВОЗ, за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек. Всего в мире заражено 98 118 человек. Умерло — 3387.

Ранее коронавирус повлиял на туристические предпочтения россиян.