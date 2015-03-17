Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции

Глава Франции призвал Европу выделить средства на ускорение работы по ответу США на его Акт.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз дать сильный и оперативный ответ на американский Акт о снижении инфляции. Соответствующее заявление глава государства сделал во время прибытия на саммит ЕС в Брюсселе перед местными журналистами. Политик призвал европейских коллег в данном вопросе идти "дальше и быстрее".

Мы добиваемся ряда исключений, но одновременно должны принять меры для сохранения конкурентоспособности и защиты европейских проектов в области зеленых технологий. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон добавил, что с большой настойчивостью поднимал этот вопрос об американском законодательстве во время своего рабочего визита в Вашингтоне, который состоялся в начале декабря 2022 года. Франция призывает максимально мобилизовать общие возможности для финансирования ответа ЕС, чтобы не допустить регионального раскола между странами-участницами. По словам политика, у Европы есть для этого необходимые политические и макроэкономические инструменты.

Глава МИД Франции сообщила, что поверенного в делах Ирана вызовут в дипведомство.

Фото и видео: European Commission