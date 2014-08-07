Глава МИД Франции сообщила, что поверенного в делах Ирана вызовут в дипведомство

Катрин Колонна объяснила, чем париж недоволен Тегераном.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о том, что Париж вызовет временного поверенного в делах Ирана в дипломатическое ведомство. Чиновница пояснила журналистам на брифинге по итогам донорской конференции, что Франция имеет некоторые претензии к властям Тегерана, но при этом страна сохраняет каналы для коммуникации с государством Ближнего Востока. Таким образом она прокомментировала утверждения СМИ о том, что Москва получает иранские беспилотники для применения их на специальной военной операции. Также речь идет о задержании французских граждан на территории исламской республики.

Я, к сожалению, должна вызвать иранского поверенного в делах в связи с позицией Тегерана, которая делает необходимым приглашение иранского дипломата в МИД. Катрин Колонна, глава МИД Франции

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