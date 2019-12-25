Елисейский дворец обсуждает новую госпрограмму.

Французский президент Эмманюэль Макрон может объявить 27 ноября об учреждении добровольной военной службы на территории страны. Соответствующее заявление от 23 ноября сделали местные журналисты из газеты Le Figaro со ссылкой на слова европейского политического лидера, сделанные на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге.

Этот проект изучается уже несколько месяцев в контексте безопасности в мире, сопряженной с неопределенностью и растущей напряженностью. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В зарубежном издании отмечается, что решение Елисейским дворцом разрабатывается уже несколько месяцев. Официального подтверждения сведений о том, что введение добровольной службы будет объявлено 27 ноября, все еще нет. Министерство по обороне отказалось комментировать СМИ подробности касательно продолжительности и стоимости возможной такой программы, не стало раскрывать и количество ее участников. В источнике говорится о том, что страна будет рассматривать набор военнослужащих от 10 до 50 тысяч человек ежегодно. Сама служба может длиться около десяти месяцев при оплате в несколько сотен евро.

Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе.

Фото: pxhere.com