Визит Макрона в Россию: президент готов принять на себя перезагрузку отношений Европы и РФ

Предстоящий визит французского президента Эммануэля Макрона в Россию может быть развитием общей линии Евросоюза,которая направлена на налаживание отношений с Москвой, а также продолжением традиций французской политики, исторически особо ориентированной на Россию. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит РФ грядущим летом. Ранее сообщалось, что Макрон был приглашен на ПМЭФ. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



Прибытие Макрона в Россию дает повод предположить, что практика редких в последнее время посещений России европейскими лидерами заканчивается, отмечает Дмитрий Журавлев. Визит президента Франции он сравнил с майским прибытием Ангелы Меркель в Сочи.



Эксперт заключает, что связи Европы и России налаживает именно Франция, исходя из истории, и если Макрон пойдет по этому пути, ему нужно будет продумать способы защиты от нападок своих же либералов.

