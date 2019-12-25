Макрон: Ирану сделали последнее предложение по ядерной сделке

Президент Франции оценил ход переговоров между США и Ираном.

Французский лидер Эммануль Макрон заявил, что восстановление ядерной сделки возможно в том случае, если иранская сторона поймет о том, что американцы сделали им последнее предложение. Соответствующее предположение глава государства высказал в эфире телеканала CNN.

Я думаю, что сделка реализуема, но нам нужно ее финализировать. Нам следует дать ясно понять, что это финальное предложение. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что власти Тегерана 22 августа направили главе европейской верховной дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки (СВПД). Данный документ Брюссель счел конструктивным. В Евросоюзе отметили, что проконсультируются с США по дальнейшим шагам. Иран получил ответ от Вашингтона 24 августа. На текущий момент продолжается рассмотрение комментариев от американского правительства.

Макрон: завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС.

Фото и видео: CNN