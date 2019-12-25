Макрон: завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС

Глава Франции сообщил о важности обезопасить территорию ЗАЭС.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что завершается подготовка важного соглашения по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами американского телеканала CNN. Политик пояснил, что процесс находится на финальной стадии.

И мы, я надеюсь, финализируем… по продвижению демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала.

Фото и видео: CNN