Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала

Президент Эмманюэль Макрон признался в том, что во Франции выросли цены на продукты питания и электрическую энергию. Об этом глава государства упомянул в ходе интервью для телеканала BFM TV, которое политик дал журналистам с борта самолета, вылетавшего с 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи Нью-Йорка. Лидер страны уверен в том, что можно будет пережить зимний период в том случае, если каждый гражданин или юридическое лицо исполнит свою роль.
Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население…
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Напомним, что с лета 2022 года правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%. Это поможет стране избежать нехватки энергетических ресурсов во время отопительного сезона.
Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине.
Фото и видео: YouTube / BFMTV
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