Франция призвала вернуть Украине границы, обозначенные "на февраль 2022 года".

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для телеканала BFM TV с борта самолета, который возвращается в Париж с 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политик отметил, что стороны должны вернуться к дипломатическому урегулированию вопроса как только обе будут к этому готовы.

Я не буду озвучивать никаких интерпретаций, ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. В момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернутся. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Во Франции считают, что переговоры между Москвой и Киевом должны учитывать требования, выдвинутые украинской стороной о восстановлении государственных границ и территориальной целостности как минимум в том виде, в которым они существовали "в феврале".

Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

