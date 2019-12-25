Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории UFC

Последний поединок ирландец провел в январе 2020 года.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте опубликовал новый пост, в котором назвал себя величайшим бойцом в истории. Это был его ответ на публикацию Coach Kavanagh, в котором экс-чемпиона в легком весе и его статистику боев сравнили с другими спортсменами.

Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в UFC, так и вне промоушена. Я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в большем количестве дивизионов. И поэтому я величайший, просто смиритесь с этим! Конор Макгрегор, боец UFC

Напомним, последний бой Макгрегор провел 18 января 2020 года на турнире UFC 246. Он выиграл поединок в полусреднем весе у американца Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее стало известно, кто будет соперником российского бойца Петра Яна в поединке за титул чемпиона UFC.

Фото: VK / @ufc, Twitter / @TheNotoriousMMA