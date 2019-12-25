Макет Екатерининского парка для незрячих появился в Царском Селе

Первая экскурсия на объекте прошла для учеников Мгинской школы-интерната.

Сотрудники отдела по работе с детьми Екатерининского парка представили макет объекта для людей с нарушениям зрения. Первая экскурсия была проведена для учеников Мгинской школы-интерната во вторник, 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Участники экскурсии с основными объектами парка на ощупь. Макет включает в себя все основные объекты – дворец, Камероновую галерею, Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство, Башню-руину, пруды. В разработке был полностью соблюдён рельеф местности, рисунки партеров перед фасадом дворца, аллеи.

Благодаря изучению планировки, ребята смогли прикоснуться к истории создания архитектурного шедевра. После этого экскурсия переместилась в сам парк с использованием альбомов, тексты в которых набраны шрифтом Брайля. Отметим, что мероприятие было бесплатным.

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Фото: ВКонтакте / Царское Село