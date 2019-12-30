Макаров рассказал, почему участок на Большой Разночинной еще не освободили от застройки

Спикер продолжает следить за застройкой на участке Петроградки.

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров разъяснил, почему законопроект о включении скандального участка на Большой Разночинной улице в перечень зеленых насаждений общего пользования прошел лишь одно чтение – оно состоялось в октябре прошлого года. Макаров рассказал об этом на брифинге 29 января.

Как выяснилось, загвоздка имеется в возможном противоречии между нормативными актами и федеральным законодательством. Спикер отметил, что ищет варианты для сохранения норм законов – есть риск, что суд может их отменить. Макаров заверил, что продолжает следить за застройкой на участке Петроградки – возведение зданий "Бронка групп" здесь продолжается несмотря на принятый в первом чтении законопроект, согласно которому территория признается сквером.

Ранее мы писали, что Петербург принял в собственность территории "Котлин" и "Бронка".

Фото: Piter.TV