Вячеслав Макаров: ЗакС ускорит создание рабочей группы, призванной выполнить постановления президента

Петербургский ЗакС примет законопроект по созданию специальной рабочей группы в ускоренном режиме.

ЗакС Петербурга создаст рабочую группу по реализации посланий президента России, направленные в адрес Федерального собрания. Соответствующий проект будет рассмотрен петербургскими парламентариями 16 мая. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу организации.

Депутат Северной столицы Вячеслав Макаров отметил, что собранная группа будет заниматься координацией органов ЗакСа, а основной целью станет ускорение работы по принятию новых законодательных инициатив. Предполагается, что благодаря этому будут быстрее воплощаться в жизнь те задачи, поставленные Владимиром Путиным перед чиновниками.

После принятия данного закона в рабочую группу войдут не только депутаты, но и представители исполнительной ветви власти Петербурга.

Напомним, что на Лиговском полиция обнаружила хостел с незаконными мигрантами из Средней Азии.

Фото: Piter.tv

