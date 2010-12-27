На Лиговском полиция обнаружила хостел с незаконными мигрантами из Средней Азии

В Центральном районе Петербурга прошел миграционный рейд, в ходе которого представители полиции выявили незаконно проживающих в городе на Неве приезжих. Все нарушители прибыли в Северную столицу из Средней Азии. Операция проводилась совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нелегальные иностранцы проживали в частном хостеле по Лиговскому проспекту. В общей сложности там остановилось около 130 выходцев из ближнего Зарубежья, но представителей закона заинтересовали только восемь человек. Они находились в Петербурге без разрешающей документации. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы. Одного из фигурантов дела могут принудительно выдворить из страны за нарушение правил пересечения границы.
Фото: Piter.tv