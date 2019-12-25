Макаров поддержал Максима Резника, которому назначили домашний арест

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал домашний арест депутата Максима Резника, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.
Макаров отметил, что его коллега попал в беду. По словам спикера, всегда нужно думать о своей репутации и не ходить туда, куда не следует, процитировал "ЗАКС.ру".
Несмотря на то, что Макаров и Резник являются политическими оппонентами, председатель пожелал депутату благополучного разрешения ситуации.
Напомним, что Вячеслав Макаров подписал поручительство, что Максиму Резнику не назначали домашний арест, однако это не помогло.
Фото: пресс-служба ЗакС СПб
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