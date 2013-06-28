Певица шутит с персоналом больницы.

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя. Об этом рассказали ее представители на личной странице артиста в социальной сети "Вконтакте". Они уточнили, что память пациентки в норме, а сама девушка даже смеется и шутит.

Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. оружиение певицы

Напомним, что 3 августа стало известно о том, что артистку вывели из искусственной медикаментозной комы, в которой она находилась около полутора месяцев. В тот же день пациентку сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Коронавирусом Марина заразилась 11 июня. Сначала она почувствовала симптомы простуды, затем температура тела поднялась до 39 градусов по Цельсию. Тесты на ковид показывали отрицательный результат, но состояние певицы ухудшилось. С 19 июня она была госпитализирована с пневмонией.

Певица МакSим вышла из комы и пришла в сознание.

Фото: Instagram/maksimartist