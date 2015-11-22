Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу

В ней также приняли участие бывшие чемпионы UFC.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в рестлерском шоу All Elite Wrestling"s Dynamite, где стал участником массовой драки. В шоу также были приглашены бывшие чемпионы UFC Витор Белфорд, Генри Сехудо и Рашад Эванс.

Видео с инцидентом опубликовала пресс-служба Bleacher Report, Тайсон вышел на ринги спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы.

Ранее стало известно, что актер Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в фильме про бывшего боксера.

Видео: Twitter / @BRWrestling