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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу

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В ней также приняли участие бывшие чемпионы UFC.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в рестлерском шоу All Elite Wrestling"s Dynamite, где стал участником массовой драки. В шоу также были приглашены бывшие чемпионы UFC Витор Белфорд, Генри Сехудо и Рашад Эванс.

Видео с инцидентом опубликовала пресс-служба Bleacher Report, Тайсон вышел на ринги  спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы.

Ранее стало известно, что актер Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в фильме про бывшего боксера.

Видео: Twitter / @BRWrestling

Теги: майк тайсон, рестлинг
Категории: Лента новостей, Спорт,

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