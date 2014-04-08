Во Франции указали на то, что руководящие посты в странах ЕС покинут многие политики, поддерживающие Украину.

Европейский союз может полностью прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах. Соответствующее заявление сделал через социальные сети французский журналист и писатель Дидье Маисто. Западный эксперт пояснил, что подобная тенденция уже стала причиной для тревоги среди политической элиты коллективного Брюсселя. В частности, лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон завершает свой президентский срок, позиции у власти немецкого канцлера Фридриха Мерца висит на волоске, что приводит руководство Европейской комиссии к паническим настроениям, так как они предвидят "конец их мира".

Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году. Дидье Маисто, журналист

Фо Франции добавили, что ситуация пугает тем, что процессы смены властей в Европе будет сопровождаться гневом со стороны местного населения.

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Didier Maïsto